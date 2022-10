Il consigliere comunale Donato Malpede di “Insieme per Ballurio”, quatto quatto, zitto zitto è passato armi e bagagli alla Lega. Lo ha fatto in maniera plateale facendosi fotografare in tutte le angolazioni durante la recente campagna elettorale per le politiche. Non s’è perso un banchetto e non c’è stata un’iniziativa del deputato Alessandro Giglio Vigna in cui lui non fosse presente. Con i volantini in mano, sorridente, soprattutto a suo agio, tra Astrid Sento e Anna Bono.

“L’uomo è per natura un animale politico….” diceva Aristotele e Malpede con questo salto della quaglia ha [...]