IVREA. Coronavirus. Eporediese prigioniera in India. “Non ci lasciano rientrare a casa!”

INDIA. Hanno chiesto aiuto all’Ambasciata italiana di Mumbai (o Bombay) ma la risposta è sempre la stessa, quasi un disco rotto: «Non potete muovervi nemmeno per tornare in Italia». Insomma, avrebbe dovuto essere un viaggio di piacere in India. Colpa del Coronavirus, si sta trasformando in un vero [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti