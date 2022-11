"Il Maestro e l'allieva"

SICLARI Francesco

Siclari Francesco nasce a Campo Calabro (RC) il 2 luglio 1940, nel 1952 con la famiglia si trasferisce in Piemonte, alla periferia di Torino.Fin da piccolo ha un trasporto innato per la pittura. Ha sempre disegnato, poi è passato alla alla china,alla tempera, all`acquerello. L`olio era inaccessibile, i materiali costavano troppo. Francesco aveva ben presente i sacrifici che la famiglia faceva per mantenerlo agli studi e non avrebbe mai osato chiedere una lira per l`acquisto dei colori ad olio.Un giorno, Il 2 luglio 1961, giorno del suo compleanno. il fratello Domenico gli regala 10.000 lire . Immediatamente Francesco si reca aTorino,va al negozio `Garignani Belle Arti` in Via Lagrange, meta delle sporadiche visite in centro, dove lasciava gli occhi e il cuore attaccati alle vetrine, e questa volta entra dentro con l`emozione a mille. Acquista una cassetta a 7.200 lire. Finalmente puo dipingere ad olio!



Il tempo di cui dispone, dopo aver studiato, viene dedicato alla pittura ad olio. Le tele dipinte sono due, tre, quattro...sette....Un giorno Domenico, entrando nella stanza dove Francesco sta dipingendo gli dice: `Ma stai sempre a dipingere, ma fai qualche mostra!` . Non era un appunto quello del fratello, ma solo un invito a muovere i primi passi nel campo dell`arte. Francesco si iscrive al Piemonte Artistico e alla Promotrice delle Belle Arti.Partecipa alle esposizioni di entrambi gli Enti. Non condividendo i criteri di selezione, non si iscrive oltre il primo anno. E` presente alle estemporanee piu importanti dove va per condividere momenti di vita pittorica con dei bravi colleghi, Mari di Milano, Castiglioni di Busto Arsizio, Mainardi di Bologna, Sollazzi di Pavia, per citarne alcuni. Sono tutti artisti conosciuti al contea di Bormio, che vince nel 1974.

Entra a far parte del gruppo `En plein air` di Bormio, diretto da Walter Visioli. Insieme a 30 pittori, vincitori di concorsi nazionali, è presente a New York nel 1972, in una mostra al Lincoln Center, dedicata a Giuseppe Verdi e ai paesaggi del Busseto.

CERABONA Antonella

Antonella Cerabona nasce a Torino il 26 giugno 1974, vive a Settimo Torinese e opera presso lo Studio d’arte Francesco Siclari in Brandizzo (TO). Fin dalla sua nascita è stata messa alla prova più volte da un destino che ad oggi l’ha portata ad essere la Donna qual’è.



Perennemente alla ricerca di se stessa spesso si rinchiude dentro il suo guscio vivendo i suoi tormenti nella più piena solitudine.

Fiera ed orgogliosa di tutto ciò che è riuscita a creare, esce finalmente allo scoperto con la sua prima personale a Novembre del 2018, presentando una serie di disegni a alcuni dipinti degni di particolare attenzione. Presenze, racconti nel tragitto del viaggio dentro l’Universo Donna.

Creature espresse con elegante tratto che molto ci rivela della sensibilità dell’artista. Nudi di una incredibile leggerezza, figure diafane, eteree, espressioni intense e ammaliante, incanto per gli occhi, carezze per il cuore. Immagini intime, discrete, pose che ci raccontano di turbamenti, di raccoglimenti, che attraverso la bellezza del corpo, ci conducono nelle piu intime pieghe dell’anima. Lei è la musa di stessa, ma di lei stessa dice”io non so disegnare, presto solo le mani alla mia anima”.