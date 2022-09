CIRIE?. E’ duro, frontale, senza sconti l’attacco che il segretario cittadino del Pd, Federico Ferrara, riserva al proprio partito.

Critica costruttiva o ultimo avvertimento prima di cercarsi un’altra casa?

Ecco le sue parole:

“Questa volta cerchiamo di capire. Sono ormai 10 anni che mi impegno nel Partito Democratico. Ho visto tante sconfitte e poche vittorie. Ho imparato cosa vuol dire non stare a guardare, provarci, cadere e poi rialzarsi. Per un’idea, per un progetto, per una visione di futuro. Ho imparato cosa vuol dire prendersi le proprie responsabilità, caricarsi della storia che ti ha preceduto con tutte le sue intuizioni ed errori e farsene carico.

Ma in quello che vedo oggi non mi riconosco.

Ho visto una campagna mirata a screditare l’avversario invece che batterlo nelle urne, senza una visione che facesse sognare tutte le generazioni ma sopratutto le più giovani. Ho visto i soliti che si sono garantiti il posto in Parlamento a discapito di tanti bravi amministratori davvero legati al territorio. Ho visto un PD che rinnegava questi 10 anni e che non portava rispetto per l’energia e per gli sforzi che gli abbiamo tutti dedicato.

Quindi per favore, stavolta, no all’autoassoluzione. Azzeriamo tutto e diamo inizio ad una nuova storia.

È tempo che la nostra generazione si prenda il suo spazio e pretenda non i posti nel listino bloccato ma un futuro di opportunità, proprio come quelle che ha avuto la generazione dei nostri genitori, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro. E il centrosinistra ha il dovere di ripartire capendo innanzitutto cosa è e dove vuole andare.

In ogni caso, ora, in Parlamento c’è una maggioranza netta che permetterà al centrodestra di governare senza alibi. Spero davvero che si lavori per il bene del Paese e delle generazioni future e a chi avrà questa responsabilità va il nostro in bocca al lupo!”

