CIGLIANO. La pandemia fa raddoppiare i prestiti e le letture di ebook

Nell’anno della pandemia la Biblioteca Civica “Guido Secreto” ha registrato un record di prestiti e di letture on line tanto da sfiorare le cinquemila richieste a fronte di poco più dei quattromila residenti in paese. Un primato che descrive come il lockdown abbia da una parte incentivato [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti