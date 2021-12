CHIVASSO. Lacrime e sgomento in città per l’improvvisa morte della giornalista Mara Anastasia. Aveva 50 anni ed è mancata ieri a Torino, città in cui viveva da diversi anni. La notizia ha fatto subito il giro di Chivasso dove Mara era conosciutissima e molto stimata. Qui vivono ancora i genitori e il fratello.

Classe 1970, era giornalista professionista dal 1993. La sua carriera l’aveva iniziata sulle pagine de La Nuova Periferia, occupandosi di politica. Era stata lei a seguire le elezioni del 1997, poi il salto in Regione dove lavorava come addetta stampa della Giunta [...]