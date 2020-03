CALCIO. Il futuro dei campionati è in bilico

Il proseguo dei campionati è a rischio. Lunedì 9 marzo si conoscerà il futuro della stagione calcistica 219/2020 per quello che concerne il mondo dilettantistico. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC in merito alla questione riguardante la ripresa dei campionati. “Si comunica che, in relazione alla ripresa dell’attività dei Campionati Dilettantistici, il Comitato Regionale assumerà le decisioni di merito dopo la riunione straordinaria di Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Dilettanti che si terrà a Roma, in data lunedì 9 marzo 2020, alle ore 13”.

