Massimiliano Ballisai riparte dalla Boxe Grugliasco Domenico Scorda e dal tecnico Antonio Pasqualino. Da quando è passato professionista, Ballisai non aveva mai trascorso così tanti mesi lontano dalla palestra come questi ultimi, ma il lockdown e l’emergenza sanitaria non hanno fatto sconti a nessuno, o quasi. Max ne ha approfittato per ricaricare le pile e per prendere la decisione di cambiare la guida tecnica, lasciando Benoit Manno per Antonio Pasqualino, appunto. Nell’ambiente pugilistico piemontese inizialmente si vociferava di un ritorno di Ballisai alla corte del maestro Dino Orso, l’allenatore che l’ha cresciuto nel dilettantismo e poi portato ad alti livelli tra i professionisti, ma invece la scelta dell’ex campione d’Italia è ricaduta su Pasqualino.

È lo stesso Massimiliano Ballisai a spiegare i motivi di questa decisione così importante: “Avevo bisogno di nuovi stimoli e conto di tornare sul ring entro la fine dell’anno. Lavorativamente con EdiliziAcrobatica e nel campo degli affetti ho trovato quelle certezze e quella serenità che ho a lungo ricercato e sono convinto di potermi togliere ancora belle soddisfazioni sportivamente parlando. Il ring mi è mancato tanto in questi mesi e sono contento della scelta compiuta. Ora devo allenarmi duramente e rimettermi in forma per farmi trovare pronto nei prossimi mesi quando riprenderanno le riunioni pugilistiche. Ho avuto proposte per match internazionali da sostenere all’estero, ma credo che farò prima un rientro e poi valuterò quali opportunità mi si prospetteranno davanti”.

