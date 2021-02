ALICE CASTELLO. Due nuovi volontari per la Croce Bianca

Quest’anno la Croce Bianca avrà due nuovi volontari: si tratta dei primi giovani in Servizio Civile nella storia dell’associazione. Gli iscritti tutt’ora attivi, circa 25, li hanno accolti a braccia aperte: a causa del Coronavirus alcuni soci in là con gli anni hanno dovuto fare un passo [...]



