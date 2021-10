Le auto tornano ad andare a fuoco a Venaria Reale. Due episodi nell’arco di pochi giorni, in due distinte zone della Reale: in un caso in via Stefanat, nell’altro in via Amati.

La prima è quella che ha fatto più scalpore, visto che è quella della moglie dell’assessore Marco Scavone (Lega), arsa dalle fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì.