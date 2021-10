SETTIMO TORINESE. Studenti e professori hanno partecipato al Festival dell’Innovazione e delle Scienza dopo due anni di robuste restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso. E’ rimasto in vigore l’obbligo di indossare la mascherina per accedere agli spazi allestiti per “Ci vuole il Fisico”. Nel corso della settimana sono intervenuti il virologo Roberto Burioni, il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi (in streaming) e l’ex pilota di Formula Uno, Giancarlo Fisichella e l’ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio.

