Stroncata a 30 anni da un tumore l'insegnante di danza Fabiana Zampa

Se n'è andata in punta di piedi, così come ha vissuto, tra scarpette da danza e lunghe ore di lezione in sala.

Fabiana Zampa da questa mattina non c'è più. A strapparla alla vita, a 30 anni appena, è stato un tumore contro il quale nulla è stato possibile. Diagnosticato qualche mese fa, affrontato con un coraggio da leonessa, ma inesorabile.

I suoi meravigliosi 30 anni li aveva festeggiati il 13 giugno scorso.

Originaria di Settimo Torinese, Fabiana era insegnante di danza, colonna portante dell'associazione brandizzese Ballando sul Mondo insieme all'inseparabile Federica Rosace, "Sorella di vita", come definivano quel loro legame così unico e speciale.

Nonostante la terribile diagnosi e le cure in ospedale, non aveva mai ceduto alla disperazione. La forza e la speranza non l'hanno mai abbandonata e appena un mese fa, era l'8 ottobre, aveva detto "Sì" a Thomas Barantani, l'amore della sua vita.

Una felicità che avrebbe voluto gridare al mondo intero. Sulla sua pagina Facebook, in un post pubblico, scriveva: "In tutto quello che sta succedendo nella mia vita, io ho detto di sì!".

In quella promessa, tutto il sogno di un futuro. Un matrimonio da organizzare, progetti da condividere giorno dopo giorno. Un sogno spezzato in poche manciate di giorni terribili trascorsi nel letto d'ospedale che non è più riuscita a lasciare.

Ed era da quell'amore che Fabiana traeva forza e speranza anche quando le forze l'abbandonavano: "Grazie che quando

sto per crollare mi ami al posto mio" scriveva sulla sua pagina Facebook.

Queste sono ore di dolore strazianti. Per il suo amato Thomas, per la famiglia, per l'inseparabile Federica. E per le decine e decine di allieve che in Fabiana vedevano la loro splendida maestra di danza. Una ballerina incantevole che sapeva lasciare un segno profondo durante le sue lezioni. Una coreografa sensibile che spargeva emozioni grandi tra il pubblico che assisteva agli spettacoli.

La palestra di via Piave, nel giro di pochi anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio tanto che Fabiana era stata l'insegnante di ballo anche della bellissima Ginevra Demedici, la studentessa chivassese volata in cielo a 18 anni appena nel novembre di un anno fa. Una perdita che Fabiana aveva sofferto moltissimo.

Lo scorso 12 giugno, al Teatro Della Concordia di Venaria Reale, la sorella Arianna aveva ballato in sua memoria su un'emozionate coreografia di Fabiana Zampa, un brano dal titolo "A mia sorella".

Vite intrecciate da un destino beffardo, inesorabile, triste.

Ed è proprio la tristezza il sentimento che oggi ammutolisce tutti.

Nel primo pomeriggio, davanti alla sede di Ballando sul Mondo hanno iniziato a ritrovarsi le allieve della scuola di danza. Lutto e tenerezza infinita, tra chi si abbraccia cercando un conforto che non troverà.

"Questo è un dolore estremo. Vi sono vicina. Non ho parole di conforto. Il silenzio è la miglior preghiera".



"Non so cosa dire, mi escono lacrime... è una perdita enorme mi spiace tantissimo"

Sono solo alcuni dei primi messaggi comparsi questa mattina sui social.

"Fabiana era bellissima - racconta Marianna Fiume, presidente dell'associazione commerciante -. La conosco da moltissimi anni, da quando faceva le gare di ginnastica ritmica". Marianna che è una nota costumista, l'ha spesso vestita per le gare: "Le dicevo sempre che era bella come un'attrice degli Anni Cinquanta. Il rossetto rosso stava bene solo a lei".

Marianna è ancora incredula: "Perché, mi domando? Non sono il giudice di nessuno, ma perché continuo a domandarmi. Una donna così giovane, buona, piena di vita. Non ha avuto neppure il piacere di diventare mamma. Neppure quello... E' tutto così ingiusto. Perché?".

Senza parole anche il sindaco, Paolo Bodoni: "Era una ragazza stupenda. L'ho incontratta più volte per ragioni legate all'associazione. Ballando sul Mondo è una delle realtà brandizzesi più importanti. Conta oltre un migliaio di iscritti tra bambine e bambini. Davvero una bella realtà costruita con fatica e competenza da Fabiana e Federica, completamente dedicate a questa scuola. Non posso ancora credere a quanto è accaduto".