MONTEU DA PO. Elisa Ghion è il nuovo sindaco

Con la lista “Monteu Viva”, Elisa Ghion ha vinto le elezioni.

L’ex prima cittadina torna a guidare il paese con 210 voti (43,66%). Secondo Alexander Boraso, con 137 preferenze, che ottiene il 28,48% ed entra in Consiglio con due seggi. Un seggio solo per Marco Ferrero, “Noi per Monteu”, con 128 voti (26,61%). Escluso dal Consiglio Alessandro Vacchiotti della Libertas Democrazia Cristiana, con 6 voti (1,25%).

A Monteu hanno votato in 494 (69,09%). Otto le schede nulle, cinque le bianche.

