Inizio di stagione stile montagne russe per il Baseball Club Settimo di serie A. Se da un lato domenica scorsa la squadra settimese ha ceduto troppo facilmente con Parma, altrettanto facilmente ha conquistato la doppia vittoria contro il Senago Baseball. Per il BC Settimo, ottima prestazione in attacco per Stefano Cirillo, mvp di giornata, ma anche di Federico Calvo (3-5, doppio, triplo, 3 PBC) e Carlos Boza (2-5, triplo e 4 PBC). In gara 1 (8-2) protagonista il lanciatore vincente Mattia Varalda (8 RL, 8 BV, 2 PG, [...]



