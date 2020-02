Zuppa di farro con verdure

La zuppa di farro è un primo piatto vegetariano di usanza contadina. Una ricetta perfetta per le giornate fredde, si conserva bene anche per il giorno seguente.

INGREDIENTI per 4 persone:

200g farro perlato

1 patata

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

4 pomodorini

1 rametto di rosmarino

500ml brodo vegetale

Sale e olio q.b.

PROCEDIMENTO:

Lavare le verdure e tagliarle a cubetti. In una casseruola scaldare l’olio con il rosmarino. Aggiungere le verdure e rosolarle per qualche minuto. Unire il bordo e lasciare cuocere per 20 minuti. Rimuovere il rosmarino e col mixer frullare una buona parte delle verdure. Dopodiché aggiungere il farro e continuare la cottura per 40 minuti irrorando di brodo. Salare a fine cottura.

Commenti