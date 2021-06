Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Con il report settimanale del ministero della Salute e dell’Iss che viene validato oggi, si consolida in Piemonte il miglioramento del quadro epidemiologico in atto da tempo.

L’approdo in zona bianca alla fine della settimana prossima, ha detto il governatore Alberto Cirio, si sta trasformando “da sogno in prospettiva reale“.

“Siamo vicini – ha assicurato Cirio – i numeri continuano a dircelo. L’Rt è sceso da 0.70 a 0.64, e l’incidenza dei contagi continua a stare al di sotto dei 50 casi ogni 100 mila abitanti. Possiamo guardare alla fine della settimana prossima con questa prospettiva concreta. Poi naturalmente ci dovrà essere l’ordinanza del ministero della Salute“.

Una buona parte del merito, ha rimarcato il governatore, va alla campagna vaccinale, ora più flessibile grazie anche al nuovo Open hub del Valentino a Torino, che accoglie prenotazioni last minute di settimana in settimana.

Ci sono però due nodi che la Regione intende affrontare con fermezza: i 20 mila sanitari non vaccinati e la fascia d’età 60-69, che continua a latitare sul fronte delle prenotazioni.

Per i primi sarà linea dura, anche se il coordinatore dell’area giuridica dell’Unità di crisi regionale Antonio Rinaudo spiega che “non sono ventimila no vax, le motivazioni possono essere plurime“.

Eppure, rimarca Cirio, “le leggi bisogna rispettarle“. Per chi non lo vuole fare, dice il governatore, “applicheremo la legge, che vuole dire mansioni diverse non a contatto con il malato, e come ultima ratio anche l’interruzione del rapporto di lavoro“.

Per i secondi, la prima iniziativa sarà al Valentino, dove si prenota nei primi tre giorni della settimana per essere vaccinati negli ultimi tre: il lunedì sarà sempre riservato alle prenotazioni di questa fascia di età e solo nei due giorni seguenti si aprirà agli altri cittadini.

“In Piemonte – ha spiegato Cirio – sono 130 mila gli appartenenti alla fascia 60-69 che non hanno ancora aderito alla campagna. Sono convinto che non siano persone che non vogliono vaccinarsi, anche se ce ne saranno alcune. Con un nuovo strumento che stiamo mettendo in piedi, credo che riusciremo a colmare questo divario”.

Grande soddisfazione stanno dando invece i giovani: l’Open night di domani sera nell’hub di Reale Mutua a Torino, riservato alla fascia 18-28 anni, ha esaurito i posti disponibili in tre minuti.

“C’è un grande spirito di emulazione – ha osservato il governatore – l’idea sta contagiando tutte le Province: ho già segnalazioni da Novara, dalla mia Alba, da Vercelli. L’interesse è fortissimo. Aziende importanti del settore vinicolo mi hanno chiamato dicendo che vogliono sponsorizzare iniziative di questo tipo e offrire l’aperitivo a tutti i ragazzi“.

Le prenotazioni arrivate sulla piattaforma regionale tra ieri e oggi dai giovani fra 16 e 29 anni sono infatti oltre 160 mila. Sommate alle 80 mila già pervenute dai soggetti fragili, si arriva a 240 mila adesioni su una popolazione complessiva di 561 mila soggetti in questa fascia di età. Le persone vaccinate oggi in Piemonte sono 34.289, inclusi 2.875 richiami.

Dall’inizio della campagna sono state somministrate 2 milioni e 655.250 dosi, corrispondenti all’87,3% di quelle finora disponibili per il Piemonte. I nuovi contagi sono 191, pari allo 0.9% dei 21.118 tamponi eseguiti. I ricoverati in terapia intensiva sono 70 (-5 rispetto a ieri), quelli nelle degenze ordinarie sono 484 (-29 rispetto a ieri). Due i decessi.

Intanto la curva “italiana” decresce ancora

Continua a migliorare la situazione epidemiologica in Italia, tanto che la curva dei contagi da Covid-19 si attesta tra le più basse in Europa.

Anche questa settimana si registra un calo dell’incidenza dei casi – parametro fondamentale per decidere la collocazione delle Regioni nelle fasce dei colori – che tocca il valore di 32 per 100mila abitanti, e scendono ancora l’indice di trasmissibilità Rt, a 0,68, ed i ricoveri per Covid.

I dati dell’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia sono positivi e fotografano un trend incoraggiante, sul quale pesa il decisivo impatto delle vaccinazioni. In calo anche la curva della mortalità, ed attualmente sono asintomatici tre su quattro tra chi contrae l’infezione. Un trend positivo che si riflette nell’occupazione dei posti letto ospedalieri per Covid.

Questa settimana, nessuna Regione supera infatti la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (dove il tasso di occupazione è al 12%, sotto la soglia critica del 30%, e dove i ricoverati passano da 1.323 a 1.033 in una settimana) o area medica (con un tasso di occupazione all’11% ed i ricoverati che passano da 8.577 a 6.482).

Si delinea dunque una svolta, con tutte le Regioni e le province autonome che sono classificate a rischio basso. Anche la rilevazione su base giornaliera indica numeri decrescenti, sia pure con delle fluttuazioni fisiologiche.

Sono infatti 73 i morti per Covid registrati dal bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 59 ), mentre i positivi sono stati 2.557. Il tasso di positività scende e si attesta all’1,1% e sono 836 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 56 rispetto a ieri, mentre diminuiscono di 229 unità i ricoverati nei reparti ordinari, che sono in totale 5.488.

Numeri che indicano, ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa al ministero della Salute, che “il trend di decrescita continua a confermarsi“.

Un dato importante, ha aggiunto, è appunto quello dell’incidenza: “È a 32 a livello nazionale e quasi tutte le Regioni tranne una sono sotto ai 50 casi per 100mila abitanti, soglia che rende possibile la ripresa del tracciamento stabile dei casi”.

È la Valle d’Aosta l’unica con incidenza sopra 50 con 56 casi ogni 100mila abitanti. Insomma, la situazione “sta migliorando in tutta Europa, ma l’Italia è tra i Paesi che in assoluto stanno meglio“, ha commentato, aggiungendo che attualmente l’età media dei nuovi contagi è inferiore ai 40 anni.

Un risultato reso possibile, per la gran parte, dalla campagna vaccinale. Con l’inizio delle vaccinazioni, infatti, “c’è stata un’immediata decrescita dei casi in tutte le categorie di popolazione. La stessa cosa – ha sottolineato – vale per le ospedalizzazioni, la mortalità e gli ingressi in terapie intensiva. L’impatto delle vaccinazioni è quindi significativo e le vaccinazioni sono protettive“.

Sulla stessa linea il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, per il quale “verosimilmente per settembre-ottobre avremo tre quarti di popolazione con vaccinazione fatta” e questo “significa aver raggiunto quella che è la protezione di gregge“.

Anche secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, “la campagna vaccinale sta dando risultati soprattutto nella riduzione delle malattie gravi e della mortalità“.

La trasmissione del virus sta diminuendo nonostante le riaperture perchè, ha inoltre chiarito, “le chiusure dei mesi scorsi hanno portato a una ‘diluizione’ dei casi, quindi ora la probabilità di incontrare persone infette è diminuita. Ciò ha instaurato un circolo virtuoso con una tendenza continua alla diminuzione dell’incidenza“.

Quanto ad una eventuale recrudescenza dell’epidemia, la “probabilità è bassa se il trend continua ad essere questo, ma – ha concluso – bisogna essere prudenti. Inoltre, è pericoloso lasciar correre il virus in Paesi molto popolati, per il rischio del formarsi di nuove varianti, e quindi bisogna accelerare le campagna di vaccinazioni anche fuori dall’Europa“.

