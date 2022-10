Da stamattina alle 5 i fan di Zerocalcare sono in coda davanti alla libreria Feltrinelli di Torino, in piazza Cln, per ritirare il pass che garantisce l’accesso al firmacopie che si svolgerà oggi, a partire dalle 15 all’interno.

Zerocalcare stasera alle 21, nel suo booktour presenterà il suo ultimo libro “No sleep till Shengal” (Bao Publishing) alle Ogr di Torino in un incontro in collaborazione con Librerie Feltrinelli. Il libro, uscito il 4 ottobre, reportage del viaggio del 2021 in Medio Oriente nell’enclave irachena degli Ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell’Isis e minacciato per la propria aspirazione al Confederalismo democratico.

Commenti