Zerbino!

Lo zerbino oggi significa un piccolo tappeto che si mette davanti all’ingresso per pulirsi le suole ed in senso negativo delle persone servili a volte neglette che sono simili allo zerbino tappeto che serve per strusciare sopra le suole, insomma che si fa mettere i piedi in testa. Ma originariamente lo zerbino era un personaggio o letterario dell’Orlando furioso di Lodovico Ariosto, giovane principe di Scozia che si innamora della saracena Isabella, e spira tra le sue braccia, ferito a morte da Mandricardo al quale aveva cercato di impedire che di impossessarsi della spada di Orlando impazzito. Nel poema epico-cavalleresco il personaggio di Zerbino è il modello del perfetto cavaliere, e come tale viene risparmiato dall’ironia con cui il poeta pervade gran parte dei suoi versi. La figura di questo eroe verrà ripresa da Giovanni Dolfin nella sua tragedia Medoro. Successivamente Massimo d’Azeglio, politico, patriota, pittore e scrittore, eseguì nel 1838 Morte di Zerbino, uno dei suoi dipinti più noti. La parola zerbino deriva dall’arabo zirbiy, tappeto, cuscino. Ma perché in italiano oggi nonostante il ritratto estremamente positivo che ne fa Ariosto, il nome del personaggio è diventato in italiano sinonimo di persona galante, elegante ma ostentato con scarsa signorilità e mancanza di buongusto e poi persona che si fa mettere i piedi in testa? Beh lo zerbino, anche se bello all’ingresso della casa è prima di tutto funzionale, perché serve essenzialmente a grattarci sopra le suole delle scarpe per pulirle prima di entrare in casa, in ufficio e via dicendo. Un oggetto importante ma molto umile, ed è difficile pensare ad altri oggetti più umili dello zerbino. Ma qui la sua umiltà diventa servile per lo strofinio sopra delle suole porta a pensare ad una persona asservita e vanesia con buona pace dello Zerbino letterario, nobile cavaliere

Favria, 9.01.202 Giorgio Cortese

