Zac allo Zac! Una scelta leghista e pure un po’ fascista!!!

E’ un po’ come quando da ragazzi si voleva troncare con una o con uno ma non si sapeva come dirglielo. “Sei troppo per me, io non ti merito…”. “Chissà quanti altri ne troverai…”, “Io sono basso”. “A te piace il teatro a me il cinema…”. “Sei più matura di me …”. Eccetera, eccetera, eccetera… E sarebbe, non v’è dubbio, molto più sincero un sonoro “vaffanculo”. “Senti, non ti sopporto più, c’hai pure l’alito che puzza e io mi sono innamorato/a di un’altra o di un altro…”.

Così tra l’Amministrazione comunale e lo Zac!. Si è cominciato con il dire che c’era l’esigenza di far scadere tutti i contratti al 31 dicembre. Poi si è detto di una sentenza di un giudice di Bari che vieta i comodati d’uso alle associazioni di volontariato che esercitano un’attività imprenditoriale. Si è aggiunto che si starebbe utilizzando uno spazio (l’atrio) e non lo si sarebbe potuto utilizzare essendo fuori dall’accordo. Ci si è lamentati di un’attività prevalente legata alla ristorazione che avrebbe dovuto al massimo fare da appendice agli eventi e, infine, zac allo Zac! si è scoperto che la bellezza di 15 anni fa il Movicentro è stato costruito su un terreno di Trenitalia senza accennare al diritto di superficie. Insomma c’è tutto che non va, proprio come per quei due fidanzatini. E se ridi, perchè ridi. Se piangi, perchè piangi. Se parli, parli troppo. Se stai zitta, perchè non parli.

E si ritorna, sostanzialmente, alle prime impressioni. Questa maggioranza non solo non vuole rinnovare il comodato d’uso ma metterà nel bando tanti di quei paletti da impedire allo Zac! di continuare ad essere quello che oggi, un crocevia di cittadini attivi nella solidarietà, nel bene comune, nella cultura.

Una scelta politica estremista. Una scelta leghista, a tratti anche un po’ fascista nei modi da qualunque parti la si guardi checche ne dica il vicesindaco Elisabetta Piccoli o l’assessore Costanza Casali. Non fosse così si troverebbero gli strumenti tecnici per lasciare lo Zac! lì dov’è, senza tanti “epperò”. Lì a fare tutte le cose che sta facendo adesso, magari con un contratto di locazione riveduto e corretto. Peraltro – e la chiudiamo qui – sull’ultima sconvolgente notizia riguardante il diritto di superficie (sconvolgente si fa per dire), ci si chiede – e lo chiediamo alla giunta – per quale motivo debbano sentirsi loro i responsabili considerando che con dalla legge 241 del 1990 esiste un responsabile del procedimento che 15 anni fa si sarà sicuramente preso tutte le sue responsabilità.

