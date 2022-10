Dopo la messa d’apertura e la presentazione delle conferenze, questa settimana – mercoledì 2 novembre alle 15,30 al Teatro “Angelini” – si svolgerà la prima iniziativa in programma, proposta dall’associazione Re.Al. con sede in frazione San Silvestro, dei coniugi Alba Tomasello e Renzo Cornetti, coadiuvati dalla maestra di ballo Daniela Zanero. Verranno descritte attività olistiche, di yoga, shiatsu e arti marziali. Spiega Tomasello: «Non abbiamo una scaletta precisa, siamo abituati ad adattarci alle esigenze del pubblico. Dopo una breve introduzione alle nostre attività, approfondiremo quanto richiesto dai presenti. Non escludiamo di dare qualche nozione di difesa personale alle donne, se questo aspetto potesse essere d’interesse».

