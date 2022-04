Yankee Doodle.

Yanke Doodle è una nota canzone patriottica americana che trae le proprie origini dalle guerra franco indiana, anche se poi la sua popolarità la guadagnò nel corso della guerra di indipendenza americana e poi durante la guerra civile, la guera di secessione. Come con molte canzoni più vecchie, la melodia e la musica che oggi associamo a “Yankee Doodle” sono state scritte molto prima del XVIII secolo. La melodia potrebbe essere stata ascoltata già nel 1500 in Olanda, con testi piuttosto assurdi sul raccolto e gli agricoltori che ricevevano il loro stipendio nel latticello o latte del burro. Il latticello, in francese babeurre, in tedesco buttermilch, in inglese buttermilk, è il sottoprodotto della trasformazione in burro della panna. Dal sapore acidulo, è una bevanda popolare nell’Europa settentrionale. Come il siero, scarto della produzione del formaggio, è il residuo del processo di coagulazione della caseina. Tornando a Yankee Doodle, nei due secoli successivi, quella particolare melodia rimbalzò in Europa e fu riappropriata per vari altri avvenimenti, come descrivere le lotte dei puritani inglesi o usate nelle filastrocche. Ad esempio: “Lucy Locket ha perso la sua tasca, Kitty Fisher l’ha trovata, niente in essa, niente in essa, ma la rilegatura attorno”, una rima che può essere o non essere stata scritta prima che la melodia iniziasse ad essere usata per Yankee Doodle. Una teoria popolare è che i testi simili furono usati per prendere in giro Oliver Cromwell, il leader politico e militare inglese del XVII secolo. Tuttavia, questo sembra improbabile considerando che la parola Yankee non esisteva al tempo di Cromwell, ma usata solo 1683, dai coloni olandesi a New Amsterdam, l’odierna New York, per screditare i loro vicini coloni inglesi nel Connecticut. Yankee, deriva dall’olandese Janke, che significa Little John. Yankee veniva usato dai coloni olandesi per descrivere in seguito tutti i coloni americani, più o meno l’equivalente di chiamare qualcuno un contadino”, redneck o”dumb hick, oggi. Jaywalker è un altro termine che in origine ha connotazioni dispregiative, derivante dall’insulto ghiandaia, che significa più o meno stupido hillbilly. Il primo testo appare ufficialmente con le Yankee e doodle dandy nella stessa canzone, intorno al 1750 durante la guerra francese e indiana. Prima di combattere per la loro indipendenza contro gli inglesi, i coloni erano, naturalmente, sudditi degli inglesi. Pertanto, quando i francesi e gli inglesi andarono in guerra per territori nel Nuovo Mondo nel 1753, i coloni furono reclutati per unirsi alla parte inglese. La leggenda narra che sia vero o no l’ipotesi di nessuno in quanto nessuna prova documentata diretta e diretta è sopravvissuta a sostegno di questa storia spesso raccontata, che un chirurgo dell’esercito britannico di nome Dr. Richard Shuckburg, realmente esistito, quando vide le reclute dei coloni passeggiare per unirsi ai soldati regolari. Vide la grande differenza tra l’armata inglese ben equipaggiata e ben curata, e i coloni che erano un disastro. Indossavano abiti che non si vedevano in Inghilterra da cento anni e impugnavano tutte le armi tranne quelle delle truppe britanniche ben addestrate. Per questo il dottor Shuckburg non poteva fare a meno di ridere e scrivere una canzone. Sebbene non sia esattamente così la canzone che abbiamo imparato a conoscere potrebbe essere stata ispirata da questo:” Il fratello Efraim vendette la sua mucca e poi è andato in Canada Combattere per la nazione. Ma quando Efraim, è tornato a casa si è dimostrato un codardo arrogante. Testa di pecora e aceto Latticello e tanaceto Boston è una città yankee, Canta “Hey, doodle dandy!” in questo spartito originale cantato con voce nasale e nel dialetto della West Country. In altre parole, non voleva essere solo beffardo nei testi, ma nel tono. Per quanto riguarda “Fratello Ephraim”, si pensa che si riferisca al colonnello Ephraim Williams della milizia del Massachusetts, che alla fine fu ucciso nella battaglia di Lake George durante la guerra franco-indiana. Dopo aver completato il testo, presumibilmente il dottor Shuckburg lo consegnò alla banda musicale continentale che suonava tra le risate nelle file inglesi. Chiunque lo abbia veramente scritto, nel 1768, il Boston Journal of the Times ha notato che gli inglesi la cantavano cambiando di volta in volta le parole, con melodie e significati diversi. Ma alla base c’era sempre la derisione degli inglesi verso i coloni. Ad esempio, dopo che George Washington fu nominato comandante degli eserciti ribelli, alcuni sconosciuti scrissero il seguente testo: “ Quindi il Congresso inviò Washington, e tutti erano vestito con calzoni per incontrare i bellicosi figli della Gran Bretagna. Un’altra versione includeva queste parole: “Yankee Doodle arrivò in città, Per comprare un firelock, un moschetto!” Continuando a girare i testi, con i coloni che sono orgogliosi della canzone e deridono a loro volta gli inglesi, come in questo testo: “ Yankee Doodle è la melodia Che tutti ci rallegriamo; Si adatta alle feste, si adatta al divertimento, E altrettanto bene per combattere”. Gli storici non sono del tutto sicuri quando il versetto sull’appiccare “una piuma nel cappello e chiamandolo maccherone” sia diventato. La versione stampata più vecchia di questo non apparve fino al 1842, pubblicato a Londra nel libro The Nursery Rhymes of England di James Orchard Halliwell, anche se questa particolare lirica è ovviamente pensata per risalire alla Rivoluzione americana, in parte a causa del termine usato qui, che la denota in qualche modo, e di quanto fosse ironico il suo uso. Facendo un passo indietro verso un termine legato a maccheroni, si si riferisce all’abitudine dei ricchi uomini inglesi del XVIII secolo che vanno nei cosiddetti “Grand Tour”. Un po ‘come il più moderno “anno sabbatico”, i giovani adulti che se lo potevano permettere sarebbero fare lunghi viaggi in giro per l’Europa, conoscere la cultura, l’arte e la storia dei paesi vicini. In particolare quelli da “nuovi soldi” a volte tornano con gusti più raffinati – come un apprezzamento per l’arte francese, abiti esotici fantasia e cibo italiano. Questi individui, spesso sopra i primi tentativi di cercare di apparire raffinati al loro ritorno, parlano un misto di latino e inglese e indossano un abbigliamento folle con delle parrucche massicce dette Macaroni, e non uno, ma due orologi da tasca, e derisi per questo. Uno dei soprannomi che erano stati dati in quel momento era “macaronis”. Anche gli individui erano considerati parte del “Macaroni Club” informale e si riferivano alla moda sgargiante e simili come molto maccheroni. Per quanto riguarda l’origine di il termine stesso, si presume originariamente derivato dal fatto che il maccherone era un alimento relativamente esotico per gli inglesi e deve essere stato qualcosa che almeno alcuni di questi individui erano entusiasti al loro ritorno in Inghilterra. In altre parole, quando il particolare testo: “infilò una piuma nel berretto e lo chiamò maccheroni” furono aggiunti alla canzone degli Yankee Doodle, l’autore stava essenzialmente dicendo che i coloni erano idioti di bassa classe, idioti che pensavano attaccando una semplice piuma nel loro cappello, erano estremamente raffinati e alla moda. Le versioni di Yankee Doodle, alla fine della guerra di indipendenza erano tantissime e quando il 19 ottobre 1781 quando il generale Cornwallis si arrese formalmente alle forze americane e francesi a Yorktown, in Virginia. La leggenda narra che, come un modo per deridere le truppe sconfitte, famoso commandeer francese ed eroe della rivoluzione americana, Marquis de Lafayette ordinò alla band di suonare “Yankee Doodle”, con i soldati vittoriosi che cantavano alle sconfitte truppe imglesi. Oggi la canzone “Yankee Doodle” ha un posto piuttosto patriottico in molti cuori americani ed è persino la canzone ufficiale del Connecticut. “Yankee Doodle went to town/ A-riding on a pony,/ Stuck a feather in his cap/ And called it macaroni’./ coro: Yankee Doodle keep it up,/ Yankee Doodle dandy,/ Mind the music and the step…, Yankee Doodle è andato in città, cavalca su questo pony/ ha messo una piuma sul berretto e chiamato maccheroni. Yankee Doodle, continuate così Yankee Doodle dandy. Mente la musica e il passo…”.

