Una latro giovedì all’insegna del successo per i cantanti canavesani in gara ad X Factor.

Il percorso continua sia per gli Omini che per i Santi Francesi.

Gli Omini

Dopo il successo della loro cover di “Tick Tick Boom” dei The Hives durante le Audition, al Bootcamp di Fedez gli Omini colpiscono ancora con “My Generation” dei The Who.

Il loro rock è travolgente, la band emana energia allo stato puro e la carica in studio è pazzesca.