www.telaporto.it, nuova iniziativa de LA VOCE a sostegno del piccolo commercio e dell’artigianato

È nato www.telaporto.it il portale de LA VOCE che vuole essere e sarà un servizio gratuito a disposizione dei commercianti, degli artigiani e di tutti coloro che in questo momento di emergenza sanitaria sono costretti a restare a casa. «Negozianti, artigiani, piccoli commercianti, ristoratori messi in rete in un’ottica locale. Vale oggi, ma varrà ancora di più di domani….” spiegano il progetto Davide Becchio, Michele Marino e Davide Busso, i tre artefici della piattaforma.

«Vale per coloro che non possono uscire a fare la spesa ma anche per chi non ha più voglia di mettersi in coda…». E vale soprattutto come risposta ad Amazon e alle consegne di una delle più grandi multinazionali del mondo.

Insomma un ritorno al negozio di vicinato che con la pandemia sono ritornati ad avere un ruolo. Dobbiamo crederci. Insieme ce la si può fare.

Registrarsi è semplice e soprattutto gratuito. Ogni negoziante inserisce la sua tipologia merceologica, la propria sede e un recapito telefonico per essere contattato. Il contatto tra domanda e offerta è lasciato interamente agli utilizzatori del portale. «Non ci sono commissioni e non ci sono transazioni di denaro».

Ricapitolando.

Telaporto.it è il sito web dedicato a tutte quelle aziende di Torino e provincia che offrono servizi a domicilio. Ogni azienda, che offre questo servizio, può caricare gratuitamente la propria scheda sul sito web, presentando i propri prodotti o le offerte del momento. Entra anche tu a far parte di questa splendida community!

