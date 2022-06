Nelle scorse settimane, con l’annuncio dell’elevazione al cardinalato dell’ex vescovo di Ivrea Arrigo Miglio, non si è potuto fare a meno di tornare a parlare e scrivere di Luigi Bettazzi, l’Emerito di una piccola diocesi italiana, ma forse per decenni il vescovo più conosciuto in tutti i continenti. E c’è anche chi ha ricordato un’indiscrezione, forse anche solo una voce sussurrata dopo il concistoro del 2003, l’ultimo di Wojtyła.

In quell’occasione il Papa nominò un cardinale in pectore. Qualcuno la cui identità resta segreta e tale continua ad essere fintanto che [...]