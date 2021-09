Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il 24 – 25 – 26 settembre e l’1 – 2 – 3 ottobre la comunità eporediese aprirà le sue porte. Nei prossimi due week end, infatti, alcune abitazioni private ed ex fabbriche nel Sito UNESCO e nella Buffer Zone accoglieranno i visitatori. Residenze, uffici, archivi e chiese saranno accessibili su prenotazione. Il programma prevede, inoltre, visite guidate in tutto il periodo della manifestazione, proiezioni cinematografiche, presentazioni di iniziative editoriali, momenti di socialità, incontri culturali e mostre. Proseguirà, inoltre, il programma di valorizzazione di alcune aree della città realizzato attraverso le nuove realizzazioni di (In)visible Ivrea, il progetto di street art che reinterpreta i linguaggi espressivi olivettiani.

Il pomeriggio del 25 settembre è previsto l’arrivo nel Patrimonio Mondiale UNESCO della tappa eporediese dell’evento di lancio del Gran Tour UNESCO alla presenza di rappresentanti istituzionali e giornalisti selezionati che potranno sperimentare dal vivo una prima parte del tour con varie tappe e visite guidate. Si tratta di un progetto della Regione Piemonte, nato dalla collaborazione tra VisitPiemonte ed Politecnico di Milano, che intende valorizzare tutti i siti UNESCO di cui è ricco il Piemonte.

Le informazioni e le prenotazioni per WELC-hOME TO IVREA sono accessibili sul sito web: https://www.turismotorino.org/it/eventi/welchome-ivrea

Informazioni sono inoltre accessibili sul sito www.ivreacittaindustriale.it e possono essere richieste scrivendo a info.ivrea@turismotorino.org o info@ivreacittaindustriale.it o al numero di telefono: 0125/618131.

WELC-hOME TO IVREA è organizzato dalla Città di Ivrea – soggetto referente del Sito UNESCO – insieme all’Agenzia di Sviluppo del Canavese, Confindustria Canavese e ASCOM. L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino e annovera, tra i partner, Turismo Torino e Provincia, Associazione Archivio Storico Olivetti, Archivio del Cinema d’Impresa, Fondazione Capellaro Laboratorio Museo Tecnologic@mente, Associazione Spille d’Oro Olivetti e Adriano Olivetti Leadership Institute.

