Webinar: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES. Esperienze di gestione del Patrimonio Mondiale UNESCO per l’Agenda 2030

Si terrà martedì 15 dicembre alle ore 16.30 il Webinar SDG 11. SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES organizzato dal Comune di Ivrea gestore del Sito “Ivrea, città industriale del XX secolo”, in collaborazione con la Fondazione Sant’Agata per l’Economia della Cultura.

Il seminario online rappresenta una prima importante occasione di confronto tra diversi siti italiani del Patrimonio Mondiale, diversi tra loro, ma ugualmente impegnati nel perseguimento dello sviluppo sostenibile del patrimonio culturale ed ambientale secondo le linee guida del Goal 11 dell’Agenda 2030 riferito a “Città sostenibili e comunità”.

Martedì 15 Dicembre 2020, ore 16.30

Webinar su piattaforma Zoom collegandosi al link:

https://us02web.zoom.us/j/85461470611

ID riunione: 854 6147 0611

