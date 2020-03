W le donne! 8 marzo.

Le donne non sono tutte uguali, come vuole far credere chi fa di un filo d’erba tutto un fascio. Ho visto donne indossare un’armatura invincibile di sola dolcezza. Ci sono donne da passerella che riescono a mostrare a mala pena il livello dei tacchi a spillo, e altre invece calzano i grandi valori della vita. Esistono donne che vengono paragonate all’oceano, perché hanno l’anima con profondi abissi. Donna sei una perla rara, di infinita bellezza, il tesoro prezioso che accompagna questa umile vita, un essere capace di far tornare il buonumore anche al più cupo dei dolori. Donna le Tue intuizioni sono molto più vicine alla verità di quanto lo possano essere le certezze di noi uomini, e penso che il mondo sembra un paradiso visto dagli occhi da Voi donne. Auguri donne per la Vostra festa, penso che nella vita bisogna saper amare la bambina che vive in una donna per poter apprezzare la sua femminilità e bisogna ammirare la guerriera che si cela per poter comprendere il suo coraggio nell’affrontare la vita. Si sa la bellezza è volutamente ed evolutamente donna, e ciò che maggiormente la distingue da un uomo è la spregiudicata purezza. La purezza è femminile, e determina un principio di inizio senza fine. E che Dio benedica tutte quelle Donne che ancora sanno arrossire di fronte a un gesto galante. E poi se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe creato il fiore! Auguri donne!

Favria, 8.03.2020 Giorgio Cortese

Lo spirito delle donne è ineguagliabile. Vere trascinatrici della vita. A loro un rispettoso inchino. Auguri a tutte le donne.

