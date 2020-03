W le donne.

W le donne che ci fanno sognare creando nuovi luoghi, senza fretta, quasi per caso, sorridendo per farci sorridere, si fanno tenere per mano ma ci guidano oltre la pelle, oltre l’amore, fino in fondo a dove posso arrivare e ancora oltre alla meraviglia per riceverle e proteggere i loro incanti. W le donne, per loro l’amore è come un grande lenzuolo bianco che si agita nel vento d’estate così velocemente che non lo si riesce a vedere, eppure ci avvolge delicatamente. W le donne che sognano e che camminano piano e ci accarezzano con uno sguardo che sembra schiuderti i cancelli di un mondo perduto. W le donne che a volte non vediamo e che sembrano trasparenti come le loro pelli delicate ma che sono migliori di noi. W le donne sempre in cerca di compiere un viaggio mai percorso, un desiderio mai vissuto. W le donne tenaci, indomite e docili insieme, sembrano accogliere l’universo intero, il paradiso, quando ridono il mondo stesso sorride. W le donne e eterne viaggiatrici dell’anima, che incantano con la loro voce, i sussurri velati, loro silenzi di cielo immenso. W le donne che con i loro forse che a volte diverranno “vedremo” o “ora” sembra che fermino il tempo facendo sbocciare la vita quotidiana in possibilità infinite che si sciolgono tra i loro capelli, sparsi d’aria

Favria, 6.03.2020 Giorgio Cortese

Il sorriso di una donna è la magia più bella che noi uomini possiamo ammirare.

