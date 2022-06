W le ciliege,

non c’è albero più bello del ciliegio.

Il suo tronco è scuro, i rami simili a vene piene di sole, ed infine la chioma bella come una sposa.

Mangiare ciliegie è la favola di un’avventura infantile estiva che si ripete ogni anno. Le ciliegie sono irresistibili, come testimoniano intere generazioni di bambine felici di appenderle alle orecchie, primissime emozioni di orecchini; ma anche per noi bambini collezionisti di noccioli, versione povera delle biglie assolutamente indispensabile per giocare a “chi la sputa più lontano”.

E si, la vita è simile ad un piatto di ciliegie. Alcune sono marce e altre sono buone, ed io getto via quelle marce senza pensarci, e mi godo quelle buone.

Favria, 15.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il vedere ilo ciliegio pieno di frutti maturi è la migliore fotografia dell’estate che mette il suo vestito a pois rossi. Felice mercoledì.

