W la pizza italiana.

Oggi 17 gennaio si celebra la Giornata mondiale della pizza, prodotto icona del cibo italiano in tutto il mondo. Stando ai più recenti numeri rilevati dal Centro Studi Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, su dati di Infocamere e Infoimprese, presentati da Cna Agroalimentare, pensate che solo in Italia vengono prodotti ogni giorno otto milioni di pizze, vale a dire due miliardi all’anno. Le imprese che vendono pizza nel nostro Paese sono quasi 127mila, delle quali 76.357 sono veri e propri esercizi di ristorazione, 40mila sono ristoranti pizzerie e circa 36.300 bar-pizzerie. I pizzaioli, una vera ricchezza del nostro tessuto artigianale, impiegati nell’attività sono quasi 105mila, ma superano i 200mila nei fine settimana. Dal punto di vista della preferenza del gusto la pizza classica rotonda è la più diffusa rispetto agli altri formati ed è preferita in abbinamento alle fritture. Per quanto riguarda la scelta degli ingredienti e dei metodi di cottura, la maggioranza degli italiani preferisce l’impasto con farina 00 e la cottura nel forno a pietra. Infine, il 75% della clientela sceglie di gustare la specialità napoletana comodamente servita al tavolo.

Favria 17.01.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno pretendiamo che la vita debba avere un senso, ma la vita ha precisamente il senso che io stesso sono disposto ad attribuirle

