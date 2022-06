W il tricolore

La nostra bandiera tricolore nasce grazie a due ragazzi bolognesi, Giovanni Battista de Rolandis e Luigi Zamboni, ed è ispirata a quella francese: i colori infatti sono gli stessi ad eccezione del blu, sostituito dal verde. Tutto cominciò il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, quando il tricolore fu usato per la prima volta come bandiera della Repubblica Cispadana, una delle prime repubbliche sorelle della Francia rivoluzionaria, con capitale Bologna. Diffuso, ma con lo stemma dei Savoia, come vessillo nazionale dopo la nascita del Regno d’Italia dal 1861, nel 1947 passò ufficialmente, senza stemma, alla neonata Repubblica italiana, come stabilisce l’articolo 12 della Costituzione.

Ma perché proprio questi tre colori? Tutte le repubbliche sorte in Italia dopo la Rivoluzione francese avevano tre fasce colorate: quella cispadana adottò il bianco e il rosso derivati dai colori dello stemma di Milano, mentre il verde si rifà alle uniformi della guardia civica milanese durante la rivoluzione. Ma ci sono anche altre simbologie: il verde indica la speranza, il bianco la fede e il rosso la carità. E non è finita. Secondo una leggenda le fasce della bandiera italiana esprimono la bellezza e i valori del Paese: il verde rappresenterebbe i prati della Penisola, il bianco le nevi perenni, il rosso il sangue dei soldati caduti in guerra.

Favria 3.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita forse c’è qualcosa di peggio dei sogni svaniti, smarrire la voglia di sognare ancora. Felice venerdì

Commenti