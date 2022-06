W i donatori di sangue.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. A promuovere la giornata, oltre all’Oms, sono anche l’ISBT, l’associazione internazionale che riunisce gli specialisti in medicina trasfusionale, la FIODS, la federazione che raccoglie le organizzazioni di volontariato del sangue, e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Donare il sangue è un grande gesto di solidarietà e chiedo a tutte le persone di compiere questo gesto, di unirsi per salvare delle vite.

Grazie a tutti donatori Avis e Fidas e a quelli di tutto il mondo per la Vostra donazione e solidarietà. Quest’anno l’evento avviene a Città del Messico, il World Blood Donor Day. Vieni a donare, quello che farai oggi potrà migliorare tutti i tuoi domani

Favria, 14.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata.

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo mercoledì 13 Luglio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune. Per info e prenotare cell.3331714827

Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

Commenti