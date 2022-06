W i donatori di sangue

Domenica 19 giugno è avvenuta la festa dei donatori di sangue a Favria, un grazie a tutti i volontari che dopo 4 anni di assenza sono tornati a fare festa al gruppo Fidas di Favria Gruppo L.Tarizzo- D. Chiarabaglio, dopo quattro anni di assenza causa pandemia.

Siamo tornati a fare festa

Prima di iniziare voglio a nome del Direttivo ringraziare tutti i commercianti di Favria che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ringraziamo chi ha donato qualcosa per la festa e chi nulla, come donatore ringrazio sempre tutti anche chi dona un sorriso, nella vita l’importante è donare sempre qualcosa di positivo alle persone che abbiamo vicino.

Grazie a tutti.

Oggi Vi vogliamo parlare della donazione del Sangue. Donare sangue, un semplice gesto gratuito che spesso salva una vita. La solidarietà nei donatori scorre nelle vene. Il sangue è un liquido che rappresenta il 75 del peso del nostro corpo ed è responsabile delle più importanti funzioni vitali. Di sangue, pur con i progressi della medicina e l’aumento dei donatori di sangue non c’è ne mai abbastanza! Il problema si aggrava durante l’estate, perché diminuiscono i donatori per le ferie estive. Tutti Voi potete donare sangue, basta essere di età tra 18 ai 65 anni, peso corporeo non inferiore ai 50kg. Al momento della donazione devono essere a norma: la temperatura corporea, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca e l’emoglobina. Per una donazione vengono prelevati 450 millilitri di sangue. Per le donne in età fertile solo 2 volte all’anno, ogni sei mesi. Per gli uomini max 4 volte all’anno, ogni tre mesi, dopo ogni 90 giorni. Tenete presente che il sangue si costituisce dopo poche ore. Non esiste nessun rischio di contrarre infezioni donando sangue perché il materiale impiegato è sterile e usato una sola volta. I controlli sui donatori sono molto accurati e l’unico sistema per evitare la speculazione ed i rischi di contagio è quello di aumentare il numero di donatori periodici. Come gruppo abbiamo raggiunto l’anno scorso la quota di 563 sacche! con 340 donatori attivi. Ne abbiamo fatta di strada dal lontano maggio 1988 quando venne fondato il gruppo ed erano partiti nel 1988 con 42 donatori raccogliendo 149 sacche e nel 2021 abbiamo raccolto ben 563 sacche con 380 donatori effettivi e 27 nuovi donatori

Grazie di cuore.

Si siamo cresciuti in tutti questi anni abbiamo donato un fiume di sangue e di volontariato.

Non sempre i nostri sacrifici vengono a mio avviso ripagati con la collaborazione e quella minima riconoscenza che ci attenderemmo, ma pazienza.

Noi doniamo e cerchiamo di fare del bene, non ci attendiamo nulla se non appunto di poter essere utili al nostro prossimo. Ma non importa, siamo e continuiamo a crescere lo stesso e il trend è sempre di più positivo.

Noi come Donatori non facciamo politica, non siamo partigiani di nessun schieramento politico a livello locale come a quello nazionale noi raccogliamo il sangue in ogni donazione collettiva per tutti gli esseri umani che sono nostri fratelli e sorelle e che hanno bisogno del nostro sangue.

Di sangue non c’è ne mai abbastanza ma da quest’anno e negli anni avvenire la sfida è ancora più motivante per noi volenterosi donatori.

Grazie dell’attenzione e buona festa a tutti ed evviva la Fidas ed un hurrà per i volontari che con le loro donazioni, impegni e sacrifici rendono rigogliosa questa associazione. Infine ricordo che tra due anni scadrà il mio mandato, ed allora saranno ben 25 anni che sono alla guida di questo sodalizio, è giusto e doveroso richiede ai donatori di incominciare a pensare al prossimo Direttivo e al nuovo Presidente, perché per crescere abbiamo sempre bisogno di idee nuove, di idee vincenti di iniezioni di “sangue nuovo” di una sincera ed entusiastica passione

W la Fidas, W tutti i donatori di sangue, W Favria

Favria 29.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno facciamo quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Felice mercoledì

