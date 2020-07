Vorrei!

Nel campo oggi ho visto dei cani che si ricorrevano, creature straordinarie e meravigliose. Io mi sarei fermato per ore a guardare quei cani giocare e che si rincorrevano giocosi. Guarderei i temporali, ma solo quelli speciali, quelli che fanno tanto rumore e poco danno. Vorrei essere un pensiero come l’arcobaleno tra le nuvole o una rana che gracida nel fosso vicino a casa, vorrei prendere una lucciola dal campo di grano per portarla in un mondo che è da ricostruire. Al mattino vorrei dipingere sul mio viso il miracolo di narrare delle fantasie a chi è triste, dei segreti incantati con finali felici. Vorrei rimboccare il cuore di chi prova angoscia e dolore per sentire di che colore batte e poi ricolorarlo di rosa. Vorrei riscrivere tutto quanto ho già scritto e trovare le parole giusto per fare sorridere le persone che incontro. Vorrei comprare su internet una macchina del tempo per sostituire le cose perdute, annullare le incomprensioni per cancellare le vicende incompiute. Infine vorrei buttare un sasso nel laghetto per regalare ai miei concittadini un mondo perfetto ed infine a chi è sempre scontento vorrei regalare il cerchio nell’acqua che si allarga lontano e poi sorprende la loro mano, per stringerla forte e dire coraggio, anche se in questa vita siamo di passaggio, è comunque e sempre un bel viaggio

Favria, 3.07.2020 Giorgio Cortese

Per i donatori di sangue la gioia più bella della vita sta nel permettere di rivedere sorgere il sole, là, dove si era persa ogni speranza per la malattia. Venite a donare il sangue a Favria mercoledì 8 luglio cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazio se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti