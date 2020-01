VOLPIANO. Viabilità: decisi i lavori per la sicurezza della ‘provinciale’ 500

Sulla pericolosità della provinciale 500 a Volpiano, già teatro di numerosi incidenti, alcuni anche mortali, la Città metropolitana di Torino ha deciso di intervenire con una serie di lavori. A partire dalla chiusura del varco di accesso alla Butan Gas con l’installazione di barriere di sicurezza metalliche. Inoltre è stato approvato il progetto definitivo di una nuova rotatoria all’intersezione tra la provinciale 40 e la viabilità comunale (inizio lavori metà 2020 per un importo di 250mila euro). Sono stati inoltre condotti alcuni studi per la messa in sicurezza dell’accesso di via Pisa: al vaglio dei tecnici la realizzazione di isole spartitraffico e l’installazione di un semaforo. In fase di studio anche un’altra rotatoria per l’accesso agli stabilimenti Eni. a Città metropolitana ha inoltre finanziato con 1,5 milioni di euro il completamento del sottopasso sulla provinciale 500 per il collegamento diretto con l’autostrada Torino-Milano: un intervento sospeso da anni a seguito del fallimento della ditta appaltatrice.

