Nel Consiglio Comunale di giovedì sera il consigliere Giuseppe Medaglia (esponente della minoranza) ha sollevato il tema della viabilità con una interrogazione ad hoc.

“Sono state raccolte – racconta – segnalazioni pervenute da cittadini volpianesi che transitano quotidianamente in Via Udine da via Leinì, soprattutto negli orari di entrata e di uscita dal plesso scolastico “Dante Alighieri”, nonché in corrispondenza degli orari di arrivo dei treni in stazione frequentati da pendolari. L’imbocco di via Udine da Via Leinì non è spazioso ed il lato sinistro è sempre occupato da autovetture in sosta e/o fermata che [...]



