VOLPIANO. Via Garibaldi cambia volto, approvato il progetto

È stato approvato nei giorni scorsi, dalla giunta comunale di Volpiano, il progetto esecutivo per il rifacimento viario e pedonale di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Arduino e via Emanuele Filiberto. L’intervento, per un costo di circa 150mila euro, rientra [...]



