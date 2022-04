Un nuovo volto e un direttivo super rinnovato per il circolo di Fratelli d’Italia. Venerdì pomeriggio è andata in scena una vera e propria “cerimonia” di inaugurazione per sancire l’arrivo della nuova portavoce Veronica Nilo, che raccoglie il testimone da Flavio Nalesso.

Volto storico della destra cittadina che dopo anni ha deciso di fare un passo di lato.