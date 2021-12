VOLPIANO. Un anno fa l’allora sindaco Emanuele De Zuanne l’aveva giurato: “Quei reperti non potranno che andare in mostra, visto il loro alto valore storico“.

Dopo appena tredici mesi, l’annuncio si trasforma in realtà: il Comune di Volpiano, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana e la società Eni New Energy hanno sottoscritto un accordo per la valorizzazione della necropoli romana scoperta nel 2019 durante i lavori per la realizzazione del parco fotovoltaico dell’Eni. La mostra si terrà a Palazzo Oliveri.