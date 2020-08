VOLPIANO. Una grande festa a settembre per ripartire dopo la pandemia

Una sola grande festa per riunirle tutte. Partirà venerdì 4 settembre, si concluderà domenica 13, si chiamerà “Volpiano… Viva!”. Dieci serate musicali, street food festival e festa bavarese in piazza Madonna delle Grazie organizzate da Comune, Pro Loco e Coscritti 202.

«La nostra intenzione – spiega il sindaco Emanuele De Zuanne – è offrire un’occasione per ripartire, in questo anno particolare che ha visto la cancellazione della festa patronale, degli eventi di tutti i borghi e del De Bello Canepiciano. Abbiamo lavorato insieme, e con i professionisti, nei mesi di luglio e agosto per preparare questo appuntamento nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, emanate sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri che dal Presidente della Regione Piemonte. Per le associazioni e per i borghi organizzare una manifestazione rispettando queste condizioni è molto faticoso, pertanto l’evento è stato pensato sia per festeggiare i coscritti 2002, sia per invitare come ospiti proprio coloro che ogni anno si impegnano per creare momenti di svago, nella convinzione che si possa fare festa tutti insieme a patto di rispettare le norme».

L’accesso alla piazza sarà limitato nel numero di posti, collocati in un’area transennata e nell’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale, prima di entrare verrà effettuato il controllo della temperatura corporea e verranno registrati i nominativi dei presenti.

Le serate musicali prevedono una serie di concerti-tributo a Gigi D’Agostino (Voyager – La Fabbrica del Suono, venerdì 4), Ligabue (Oronero, sabato 5), Queen (The Show Must Go On, lunedì 7), Pooh (Legend, martedì 8), Pink Floyd (Last Floyd, giovedì 10), Vasco Rossi (Vascollection, sabato 12), le cover band Inoriginali e Nos (domenica 6), la “all female rock band” Mothell (mercoledì 9), il ritmo della Discomania (venerdì 11) e il liscio di Ornella’s Group (domenica 13). Beer Fest ogni sera dalle 18 (sabato e domenica anche dalle 11), dal 4 al 9 settembre Street Food Festival (dalle 12 alle 23) e dal 9 al 13 settembre la Festa Bavarese. Ingresso gratuito.

«Visto il momento che stiamo vivendo – continua il sindaco De Zuanne – e i recenti provvedimenti del ministro della Salute, verrà chiesto ai partecipanti di ascoltare la musica senza ballare. Gli ospiti d’onore di questa manifestazione sono i coscritti del 2002, che non hanno potuto organizzare la loro festa come gli anni passati e che invitiamo a partecipare con il fazzolettone, come da tradizione».

Nella serata finale, domenica 13 settembre, è in programma l’elezione di «Miss e Mister Coscritti 2002». Nei giorni della manifestazione sono anche previsti alcuni eventi pomeridiani, come la caccia al tesoro e le esibizioni di alcune associazioni culturali del paese, in modalità che permettano di non creare assembramenti.

«Auspichiamo che questa manifestazione possa rappresentare un’occasione per ritrovare il senso della nostra comunità, che ha dimostrato di essere matura e rispettosa del prossimo, per guardare avanti con la collaborazione di tutti i volpianesi» conclude il primo cittadino.

