Un bonifico finito al destinatario sbagliato oppure un hacker, questa la trama di una presunta colossale truffa informatica .

Protagonista di questa storia è la Cuki Cofresco srl di Volpiano, azienda specializzata e conosciuta in tutto il mondo per la lavorazione e il commercio di fogli in alluminio da cucina.

L’azienda ccon uffici amministrativi a Volpiano e che dal 2018 è controllata al 100 % da Melitta Group, una multinazionale tedesca, sarebbe al centro di colossale truffa informatica.

Perché qualcuno è probabilmente riuscito ad introdursi in uno scambio commerciale e grazie a competenze informatiche [...]