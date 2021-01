VOLPIANO. Uccide ospite di una comunità psichiatrica, arrestato dai Carabinieri

Intorno alle 22, presso la comunità psichiatrica “l’Arca”, su richiesta del personale della struttura, gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti per prestare le cure ad un paziente, CL, di anni 74, in stato di incoscienza, successivamente deceduto. Mezz’ora dopo i carabinieri della stazione di Chivasso hanno arrestato un altro ospite, CL, di 84 anni, pregiudicato, in libertà vigilata con obbligo di permanenza nella suddetta struttura, che ammetteva di aver colpito più volte a pugni la vittima, per futili motivi.

