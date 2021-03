VOLPIANO. Tutti uniti contro il deposito delle scorie nucleari

Un deposito di rifiuti radioattivi in provincia di Torino? No grazie. Durante l’ultima seduta consiliare, il parlamentino volpianese ha risposto “presente” al grido d’aiuto lanciato da Rondissone, Mazzè e Caluso, i comuni impegnati a contrastare l’ipotesi di un insediamento, sui loro territori, del Deposito Nazionale pensato per la messa [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti