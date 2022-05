L’amministrazione se c’era dormiva. Così si può descrivere l’atteggiamento della maggioranza sia quando Piazza Italia si costruiva sia durante la discussione, grottesca, che è andata in scena nel Consiglio Comunale di giovedì sera.

La politica (di maggioranza) non ha parlato, tutto è stato lasciato in mano ai tecnici che, sostanzialmente, hanno detto che il perito del Tribunale di Ivrea che ha scritto la perizia su Piazza Italia (descrivendola come una schifezza) è un emerito incompetente.