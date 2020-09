VOLPIANO. Sono partiti i lavori per il rifacimento di via Garibaldi

Sono già partiti a Volpiano i lavori per il rifacimento di via Garibaldi. Consistono nell’allargamento dei marciapiedi, per consentire il passaggio agevole di carrozzine e pedoni, e nel rifacimento della pavimentazione della carreggiata in porfido, con una spesa di 151mila euro. «Nonostante [...]



