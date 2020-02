VOLPIANO. Si stacca pala del muletto, ferito operaio 50enne

Incidente sul lavoro, oggi in una ditta di via Brandizzo a Volpiano. Un operaio di 50 anni, residente a Torino è rimasto ferito a seguito di un guasto a un muletto. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chivasso: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione il 50enne è sceso da un muletto, carico di alcuni materiali, ed è stato colpito da una delle pale metalliche che, all’improvviso, si è staccata. Toccherà ai tecnici dello Spresal dell’Asl To4 chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul posto di lavoro.

Commenti