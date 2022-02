Sarà una segretaria nel segno della continuità quella che si insedierà a capo del Partito Democratico di Volpiano nel fine settimana sotto la guida di Marco Sciretti.

Sabato, 19 febbraio, infatti, il circolo locale del Pd celebrerà il congresso di circolo.

Un appuntamento obbligatorio per tutti i circoli della Città Metropolitana di Torino in vista dell’appuntamento provinciale previsto per fine febbraio.

Sul piatto volpianese c’è una sola candidatura, unitaria, quella del segretario uscente, Marco Sciretti, alla guida del Pd volpianese dal lontano 2015.

33 anni, già assessore e politico di lungo corso nella città di Volpiano, [...]