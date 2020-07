VOLPIANO. Sciopero degli autotrasportatori della Limentra

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione, questa mattina hanno incrociato le braccia i lavoratori della cooperativa Limentra di Volpiano, azienda che si occupa di consegne e forniture di servizi per l’igiene.

Tra i clienti Lavazza e l’Allianz Stadium della Juventus. Gli addetti alla consegna, una decina in tutto, sono in sciopero davanti ai cancelli della Initial, la committente che ha sede in via Brandizzo.

“A fronte delle istanze dei lavoratori – spiega la Filt-Cgil di Torino – le richieste d’incontro con l’azienda non hanno prodotto significativi passi avanti”. Gli autotrasportatori, tra le altre cose, lamentano trattenute nelle buste paga, mancato riconoscimento dell’orario di lavoro posticipato e l’uscita dai mezzi con carichi talvolta fuori portata.

