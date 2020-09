VOLPIANO – SAN BENIGNO. Estorsione al titolare, arrestato un agente immobiliare

I carabinieri di Volpiano hanno arrestato un 37enne italiano per estorsione. L’uomo, impiegato in un’agenzia immobiliare di San Benigno Canavese, si è appropriato di computer, chiavi e documenti delle case in vendita, chiedendo in cambio al datore di lavoro 2700 euro per precedenti prestazioni lavorative, mai eseguite secondo il racconto della vittima.

Fissato l’incontro per la consegna del denaro, il 37enne di Volpiano, subito dopo aver ricevuto l’assegno, si è trovato di fronte i carabinieri che lo hanno arrestato. L’uomo è stato collocato ai domiciliari. Il materiale è stato recuperato e ritrovato a casa dell’impiegato.

Commenti