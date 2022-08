Una tragedia sfiorata per colpa di due asinelli. O meglio: per colpa di chi li ha lasciati sulla strada tra Volpiano e San Benigno.

Questo quanto successo qualche giorno fa.

Le indagini, ora, sono in mano ai carabinieri di Volpiano che stanno lavorando per identificare il proprietario dei due asini investiti ed uccisi, sabato scorso, 20 agosto, intorno a mezzanotte, lungo la provinciale che collega San Benigno Canavese a Chivasso. I due asini, incustoditi, erano in mezzo alla strada quando sono stati travolti da una Volkswagen Golf e una Fiat Multipla.

Sulle auto c’erano un uomo di [...]